Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand in Bleicherode verursacht hohen Sachschaden

Nordhausen (ots)

Die Rettungsleitstelle des Landkreises Nordhausen informierte die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen am Samstag Abend gegen 21:15 Uhr über einen Brand eines Gebäudes in der Hauptstraße in Bleicherode. In einem aktuell unbewohnten Haus brach nach aktueller Sachlage im 1. Obergeschoss aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Nach kurzer Zeit breitete sich dieser Brand bis zum Dachstuhl des Hauses aus. Bevor die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und gänzlich gelöscht hatten, entstanden ebenfalls feuerbedingte Sachschäden an mehreren angerenzenden Reihenhäuser. Derzeit wird der entstandene Sachschaden auf ca. 100.000,- EUR geschätzt. Verletzte Personen gab es nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen in alle Richtungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell