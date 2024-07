LPI-NDH: Unter der Wirkung berauschender Mitteln gefahren

Sondershausen (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 12.07.2024 gegen 23:35 Uhr wurde in der Straße Vor dem Jechator ein E-Bike angehalten und kontrolliert. Der 37-jährige Fahrer des Bike stand unter Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1.8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: ...

