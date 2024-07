Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfälle

Heldrungen/Großfurra (ots)

Am 12.07.2024 gegen 22:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Seat die Straße Arternsches Tor in Richtung Ortseingang Heldrungen, als plötzlich ein Reh über die Straße wechselte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der ON 01 und dem Wild.

Gegen 22:20 Uhr konnte der Fahrer eines Audi auf der L1034 zwischen Sondershausen und Großfurra seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig stoppen, als ein Reh die Straße querte. Nach dem Zusammenstoß verschwand das Reh im Dunkeln. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell