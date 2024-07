LPI-NDH: Verloren

Greußen (ots) - Ein 22-jähriger Ladendieb wurde durch eine Netto-Mitarbeiterin am 12.07.2024 gegen 16:40 Uhr gestellt. Bei der nachfolgenden Durchsuchung des der Polizei nicht unbekannten Ladendiebs konnte weiteres Diebesgut u.a. aus dem EDEKA am Helbeeck festgestellt und zugeordnet werden. Es erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Ladendiebstahls, außerdem erhielt er Hausverbot für beide Märkte. Rückfragen bitte an: ...

