LPI-NDH: Moped und Auto kollidieren - eine Person verletzt

Nordhausen (ots) - In der Neustadtstraße wird derzeit ein Supermarkt umgebaut. Entsprechender Bauschutt wird unweit der Baustelle in dafür vorgesehenen Containern gelagert. Unbekannte entzündeten die in den Container lagernden Schutt. Dieser brannte gegen 01.30 Uhr und verursachte an dem Gebäude einen erheblichen Schaden von mehreren tausend Euro durch die starke Rauchbildung. Weitere Brandausbruchstellen wurden durch die eingesetzten Beamten des Inspektionsdienstes ...

