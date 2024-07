LPI-NDH: Unerfreuliche Feststellungen nach dem Urlaub

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein 54-Jähriger betrat bereits am Mittwoch ein Geschäft in der Robert-Bosch-Straße, um eine Dienstleistung zu bezahlen. Hierbei nutzte er eine günstige Gelegenheit und entwendete ein Werkzeug aus dem Kassenbereich. Am Donnerstag wollte der Dieb sein Beutegut unter einem Vorwand umtauschen. Hierbei überführten ihn jedoch die Mitarbeiter und schalteten die Polizei ein. Die Angestellten ...

