LPI-NDH: Betrunken im Traktor unterwegs

Bad Langensalza (ots) - Unbekannte Täter betraten die Kleingartenanlage "Am Böhmweg" und hielten Ausschau nach Beutegut. In einem Garten wurden sie in einer Laube auf der Suche nach Diebstahlgegenständen fündig. Neben einer Musikbox wurde auch ein Gartengerät entwendet. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza suchten und sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

