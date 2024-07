Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand am Supermarkt

Nordhausen (ots)

In der Neustadtstraße wird derzeit ein Supermarkt umgebaut. Entsprechender Bauschutt wird unweit der Baustelle in dafür vorgesehenen Containern gelagert. Unbekannte entzündeten die in den Container lagernden Schutt. Dieser brannte gegen 01.30 Uhr und verursachte an dem Gebäude einen erheblichen Schaden von mehreren tausend Euro durch die starke Rauchbildung. Weitere Brandausbruchstellen wurden durch die eingesetzten Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen lokalisiert. Aufgrund des Verdachtes der Brandstiftung kamen noch in der Nacht Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz. Am Freitag wird es weitere Untersuchungen am Brandort geben.

Zeugen, die sich verdächtig verhaltende Personen zur Tatzeit, gegen 01.30 Uhr, im Bereich des Marktes in der Neustadtstraße/Arnoldstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0179214

