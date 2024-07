Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Nordhausen (ots)

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde in der Halleschen Straße in Nordhausen ein Radfahrer zur allgemeinen Verkehrskontrolle gebeten. Der abgegebene Atemalkoholwert überschritt den gesetzlichen Grenzwert bei weitem. Der 22-Jährige aus Nordhausen kam auf 1.99 Promille. Nachdem die Kontrolle in der Halleschsen Straße beendet war, wurde im Südharzklinikum eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt vorerst untersagt. Die weiteren Ermittlungen werden in einem strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr durchgeführt.

