Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand

Mühlhausen (ots)

Zu einem Wohnugnsbrand kam es am Samstag, 13.07.2024 gegen 18 Uhr in der Straße An der Unstrut in Mühlhausen. Nach einem zuvor von der Mieterin vernommenen Knall geriet die Küche einer Wohnung in Brand. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Die 86-jährige Mieterin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 EUR

