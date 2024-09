Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1971 - Gesundheitliches Problem: Verkehrsunfall in Parkhaus

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (30.08.2024) verlor eine 34-jährige Autofahrerin in einem Parkhaus die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei erfasste das Fahrzeug einen Mann und stieß gegen Gebäudeteile. Mehrere Personen wurden verletzt. Gegen 13.30 Uhr war die 34-Jährige mit ihrem Auto im Parkhaus der City-Galerie unterwegs. Offenbar verlor sie unvermittelt das Bewusstsein und somit auch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei erfasste ihr Auto einen 27-jährigen Fußgänger. Das Fahrzeug stieß anschließend gegen die gläserne Fassade und kam im Bereich des Aufzugs zum Stehen. Der 27-Jährige erlitt eine Beinfraktur. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt, ebenso drei weitere Personen, welche sich im Auto der Frau befanden. Drei der insgesamt fünf Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Ein geparktes Fahrzeug wurde durch herumfliegende Teile leicht beschädigt. Am Auto der 34-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls und ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

