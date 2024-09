Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1977 - Betrunken und unter Drogen unterwegs

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (30.08.2024) wurde einem 18-Jährigen dessen Smartphone zum Verhängnis. Er missachte jedoch gleich mehrere Vorschriften. Einer Polizeistreife fiel gegen 22.00 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Pankratiusstraße auf, weil er während der Fahrt ein Smartphone benutzte. Die Beamten hielten den Mann an und stellten bei der Verkehrskontrolle fest, dass er alkoholisiert war. Aber damit nicht genug, denn der 18-Jährige zeigte zudem drogentypisches Verhalten. Die Fahrt war somit beendet und der Mann musste auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Firnhaberau - Am Freitag (30.08.2024) kontrollierte eine Polizeistreife einen Radfahrer. Dieser war erheblich betrunken unterwegs. Gegen 19.40 Uhr war der 53-Jährige auf seinem Fahrrad in der Albrecht-Dürer-Straße unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann, der augenscheinlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Mann musste folglich eine Blutprobe abgeben und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

