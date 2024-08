Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holzschuppen stand in Flammen

Mechernich-Strempt (ots)

Aus ungeklärter Ursache geriet am Dienstag (13. August) gegen 00.56 Uhr ein Holzschuppen in unmittelbarer Nähe zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hüttenacker in Mechernich-Strempt in Brand.

Ein Zeuge wurde durch eine starke Rauchwolke und mehrere Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam. Dieser alarmierte die Feuerwehr. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Flammen griffen nicht auf das Wohnhaus über. Es entstand somit kein Sachschaden an dem Wohnhaus.

Der Schuppen wurde bei dem Brand stark beschädigt.

Die Eigentümer befanden sich zu Brandzeitpunkt nicht im Gebäude.

Ein Feuerwehrmann klagte nach den Löscharbeiten über Kreislaufbeschwerden.

Dieser wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell