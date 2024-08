POL-EU: Über 7500 Fahrzeuge bei der ROADPOL Kontrollwoche "Speed" erfasst

Zülpich (ots) - Am Montag (12. August) geriet gegen 00.21 Uhr ein Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Käsmarkt in Zülpich in Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte das Feuer im Bereich des Beifahrersitzes. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrzeuginnenraum wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

