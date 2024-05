Polizei Mönchengladbach

POL-MG: S-Klasse in Hardt gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Mai, um 15 Uhr und Sonntag, 12. Mai, um 10 Uhr haben unbekannte Täter aus einem Garagenhof an der Straße Am Aschekrug im Stadtteil Hardt eine schwarze Mercedes Benz S-Klasse gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

