POL-E: Mülheim an der Ruhr: Bewohner der ZUE greifen Sicherheitspersonal an

Essen (ots) - Am 19. März ging der "Pottcast Ungelöst - der Krimi-Podcast der Polizei Essen" an den Start. In der ersten Folge haben wir die Ermittlungsgruppe Cold Cases vorgestellt. Ab heute (12. April) ist nun auch unsere zweite Folge auf allen Plattformen verfügbar. In der aktuellen Folge stellen wir den ...

mehr