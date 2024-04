Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim a. d. Ruhr/Oberhausen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - Annette Lindemann

Essen (ots)

Am 19. März ging der "Pottcast Ungelöst - der Krimi-Podcast der Polizei Essen" an den Start. In der ersten Folge haben wir die Ermittlungsgruppe Cold Cases vorgestellt. Ab heute (12. April) ist nun auch unsere zweite Folge auf allen Plattformen verfügbar.

In der aktuellen Folge stellen wir den ersten Cold Case der Ermittlungsgruppe vor. Zu Gast sind wieder KHK Dustin Wisnewski und der "Rentnercop" EKHK a.D. Detlef Büttner. Die beiden berichten von dem Fall Annette Lindemann. 2010 verschwand die damals 44 Jahre alte Mutter von zwei Kindern spurlos. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse deuten alle daraufhin, dass Annette Lindemann Opfer eines Verbrechens wurde. Detlef und Dustin stellen die bisherigen Ermittlungen dar und erklären, wie die Ermittlungsgruppe Cold Cases bei dem Fall tätig wird.

Mit dem Podcast erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Falls beitragen. Falls Sie also Angaben zu dem Fall Annette Lindemann machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201-829/0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen.

Alle Podcast-Folgen finden Sie als Video (Empfehlung!) auf unserem YouTube-Kanal:

https://www.youtube.com/@PolizeiNRWEssen

Wollen oder können Sie unsere drei sympathischen Kollegen nicht sehen, sind aber dennoch an dem Gespräch interessiert? Kein Problem! Hier geht es zu den klassischen Podcast-Folgen:

https://pottcast-ungeloest.podigee.io/

Zudem sind alle Folgen auch auf unserer Homepage abrufbar:

https://essen.polizei.nrw/podcast/pottcast-ungeloest-der-krimi-podcast-der-polizei-essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell