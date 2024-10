Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vandalismus, Diebstahl und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Wallhausen: Diebstahl aus Werkstatt

Geld aus einer Kasse wurde zwischen Mittwochabend 20 Uhr und Donnerstagnacht 0:50 Uhr aus einer Werkstatt im Klingengäßle entwendet. Bislang Unbekannte gelange auf unerklärliche Weise in die Räumlichkeiten und das Bargeld aus der Kasse. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu dem Vorfall.

Wallhausen: Fahrzeug bleibt im Garten stehen

Eine Kollision zweier Fahrzeuge was das Resultat einer missachteten Vorfahrt an der Kreuzung Schulstraße und Buchklinge. Am Mittwochnachmittag um 17:10 Uhr verursachte ein 50-jähriger Opel-Fahrer einen Zusammenstoß, als dieser die Buchklinge befuhr und einem 49-jährigen VW-Fahrer, welcher die Schulstraße befuhr, die Vorfahrt nahm. Anschließend verlor der 50-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Garten. Hier entstanden diverse Beschädigungen, sodass der gesamte Sachschaden auf über 4.500 Euro beziffert werden kann.

Gaildorf: Vandalismus auf Gartengrundstück

Zwischen dem 29.09.2024 und dem 08.10.2024 verschafften sich Vandalen Zugang zu einem Gartengrundstück In der Eschenau indem sie einen Zaun beschädigten. Anschließend beschädigten die Personen dort mehrere Gegenstände und verursachten dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zu den noch unbekannten Personen.

