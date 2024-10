Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstahl, Rotlichtverstoß, Schmorbrand

Aalen (ots)

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch entwendete ein unbekannter Dieb in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 15:40 Uhr ein grünes Mountainbike der Marke "Bulls Wildtail". Das Fahrrad war an einem Fahrradständer an der Sporthalle in der Pestalozzistraße angeschlossen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Fellbach: Bei Rotlicht gefahren

Am Mittwochmorgen gegen 08:45 Uhr hatte es ein Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße besonders eilig. Der 22-jährige Mann fuhr nicht nur verbotswidrig mit seinem Rad auf dem Gehweg. Er missachtete zudem das Rotlicht einer Ampel, indem er ohne Anzuhalten weiterfuhr. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Fellbach beobachtete dieses Verhalten und konnte mit dem Fahrradfahrer ein verkehrserzieherisches Gespräch führen. Zudem muss der junge Mann nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Schorndorf: Schmorbrand im Tiefkühlhaus

Nur geringer Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Schmorbrand in einem Tiefkühlhaus eines Lebensmittelmarktes in der Lutherstraße. Nachdem gegen 18:15 Uhr Brandgeruch und Rauch gemeldet wurde, konnte die Feuerwehr als Brandursache einen technischen Defekt an einer Verteilerdose eines Kühlaggregates identifizieren und den Schmorbrand schnell ablöschen. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell