LPI-SHL: Missglückter Fluchtversuch

Themar (ots) - In der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Tachbacher Straße in Themar. Aus einem Raum entwendeten sie zwei Tablets der Marke "Samsung" im Gesamtwert von etwa 800 Euro. Weiterhin entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

