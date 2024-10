LPI-SHL: Unfall am Friedberg

Suhl (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl bemerkten in den frühen Morgenstunden des Dienstags (01.10.2024) einen im Gegenverkehr ohne Licht fahrenden Pkw in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl. Sie wendeten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, konnten das Fahrzeug jedoch nur noch verunfallt in der Einfahrt zu den Einkaufscentern feststellen. Die ...

mehr