Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer schwer verletzt

Streufdorf (ots)

Sonntagvormittag wollte ein 43-Jähriger mit seinem Auto samt Anhänger von der Landstraße zwischen Streufdorf und Steinfeld nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 29-jähriger Motorradfahrer bemerkte den Vorgang zu spät und versuchte noch rechts am Anhänger vorbeizufahren. Dabei stieß er jedoch gegen eine Ecke des Anhängers, kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er verletzte sich schwer und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell