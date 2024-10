LPI-SHL: Kirchenfenster beschädigt

Breitungen (ots) - Bislang unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Sonntagabend, 23:45 Uhr, bis Montagmorgen, 08:00 Uhr, die Seitenscheibe eines in der Straße "Am Köpfchen" in Breitungen abgestellten Autos. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Diebe einen Geldbeutel samt Dokumenten wie dem Personalausweis, dem Führerschein sowie der Bankkarte. Des Weiteren stahlen die Täter einen Aktenkoffer mit Unterlagen ...

mehr