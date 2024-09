LPI-SHL: Vermisster Patient wieder da

Wahles (ots) - Am 29.09.2024 in der Zeit von 13.15 Uhr - 14.00 Uhr wurde im Bereich der Kniebreche ein Fahrrad E-Bike im Wert von 4650,00 Euro entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rotes Pedelec Ghost Hybride ASX Essential. Wer Angaben zum Sacherverhalt machen kann, meldet sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefon-Nr. 03693/591-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: ...

mehr