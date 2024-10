Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen - Sachen geklaut

Breitungen (ots)

Bislang unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Sonntagabend, 23:45 Uhr, bis Montagmorgen, 08:00 Uhr, die Seitenscheibe eines in der Straße "Am Köpfchen" in Breitungen abgestellten Autos. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Diebe einen Geldbeutel samt Dokumenten wie dem Personalausweis, dem Führerschein sowie der Bankkarte. Des Weiteren stahlen die Täter einen Aktenkoffer mit Unterlagen und Bargeld. Es entstand ein Sach- und Entwendungsschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0254296/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

