Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Licht in Suhl unterwegs - mehrere Straftaten festgestellt

Suhl (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl bemerkten in den frühen Morgenstunden des Dienstags (01.10.2024) einen im Gegenverkehr ohne Licht fahrenden Pkw in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl. Sie wendeten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, konnten das Fahrzeug jedoch nur noch verunfallt in der Einfahrt zu den Einkaufscentern feststellen. Die Insassen waren nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Polizisten wenig später einen 18-Jährigen ohne Fahrerlaubnis als Fahrer fest. Weiterhin reagierte ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum erfolgte. Um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Den jungen Mann erwartet jetzt eine Anzeige.

