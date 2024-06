Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Gestern wurden am Vormittag Geschwindigkeitskontrollen auf der B 247 zwischen Westhausen und Ascharaer Kreuz durchgeführt. Bei erlaubten 100 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw wurden von rund 940 durchgelassenen Fahrzeugen 89 Überschreitungen registriert. Ein Pkw wurde mit 143 km/h und ein Lkw mit 91 km/h gemessen. Bei Messungen am Nachmittag auf der L1026 in Wechmar wurden bei erlaubten 50 km/h 56 Verstöße festgestellt. Durchlaufen haben rund 458 Fahrzeuge die Messstelle. Die höchste Übertretung lag hier bei 90 km/h und damit einem Fahrverbot. (ah)

