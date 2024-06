LPI-GTH: Pkw-Anhänger entwendet -Zeugen gesucht

Tonna (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend verletzte sich ein 50-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer. Er geriet in der Gothaer Straße aus Richtung Burgtonna in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW eines 35-Jährigen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Für die Zeit der Bergung und ...

mehr