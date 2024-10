Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann auf Straße angegangen

Aalen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die K2565 von Gaisdorf in Richtung Eschental. Dabei fiel ihm ein am Fahrbahnrand stehender Skoda Octavia auf. An diesem Stand eine Frau und machte mit Winken auf sich aufmerksam. Der 23-Jährige stoppte sein Fahrzeug und ging zu dem Skoda mit polnischem Kennzeichen. Dort wurde er von einem ebenfalls am Fahrzeug stehenden Mann angesprochen und um Geld für Treibstoff gebeten. Da der 23-Jährige kein Geld bei sich hatte, verneinte er dies. In der Folge wurde der Mann zunehmend aggressiv und ein zweiter Mann ging den 23-Jährigen an, wobei das T-Shirt des 23-Jährigen kaputt ging. Nach einem kurzen Handgemenge stiegen die beiden Männer zusammen mit der Frau in den Skoda und fuhren von der Örtlichkeit in Richtung Eschental davon. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunkelblauen Skoda Octavia, welcher stark verschmutzt und verrostet war. Das Fahrzeug hatte eine lange Antenne auf dem Dach montiert und hatte ein polnisches Kennzeichen.

Einer der beiden Männer war etwa 180 cm groß, er war schlank, hatte kurz rasierte, dunkle Haare und ein eingefallenes Gesicht mit einer auffallend krummen Nase. Der Mann sprach schlechtes Deutsch mit Akzent

Der zweite Mann war etwa 185 cm groß und hatte eine breite, eher sportliche Figur.

Die Frau am Fahrzeug war etwa 170 cm groß, trug ein langes Kleid, hatte eine schlanke Figur und dunkelblonde, lange Haare.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07361 5800 nach Zeugen, denen das Fahrzeug oder die Personen aufgefallen sind.

