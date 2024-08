POL-PDNR: Altenkirchen - Sachbeschädigung an PKW

Bad Hönningen (ots) - Am 18.08.24 gegen 11:20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Oberhausen mit seinem Motorrad die L257 von Hausen in Richtung Bad Hönningen. Im dortigen Kurvenbereich kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte. Hierdurch verletzte er sich leicht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein ...

mehr