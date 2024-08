POL-PDNR: Motorradfahrer leicht verletzt

Linz am Rhein (ots) - Am 18.08.2024 gegen 16:00 Uhr kam ein 39-jähriger Mann mit seinem E-Scooter fahrend zur Polizeiinspektion Linz am Rhein um einen in der letzten Woche sichergestellten Gegenstand, im Zusammenhang mit einer Ruhestörung, abzuholen. Während des Gespräches wurde durch die Beamten festgestellt, dass an dem E-Scooter das notwendige ...

mehr