Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hund unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neuwied (ots)

Am Samstagmorgen stellte ein Hundebesitzer in der Kurtrierer Straße in Neuwied fest, dass sein Hund den gelben Kunststoffbehälter aus einem Überraschungsei im Maul hatte. Der Gegenstand dürfte zuvor im angrenzenden Grünbereich gelegen haben. Durch den Hundebiss wurde die Verpackung offenbar geöffnet und eine weiße Substanz kam zum Vorschein. Nachdem das Tier gesundheitsbedenkliche Reaktionen zeigte, wurde neben einer ortsansässigen Tierklink auch die hiesige Polizeidienststelle in Kenntnis gesetzt. Die Substanz konnte eindeutig als Amphetamin bestimmt werden. Der Hund "Maja" wird nach der Einschätzung der Tierklinik glücklicherweise keine bleibenden Schäden davontragen. Die Polizei Neuwied hat Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizeiinspektion Neuwied entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell