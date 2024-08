Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachbarschaftsstreit wegen Gemüseernte

Neuwied (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Scharnhorststraße in Neuwied zu Nachbarschaftsstreitigkeiten. Vor Ort konnte eruiert werden, dass die zwei männlichen Beteiligten im Alter von 53 und 48 Jahren Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit der Ernte von Tomaten hatten. Die verbale Auseinandersetzung, den Reifegrad betreffend, endete schlussendlich in einer Strafanzeige wegen Bedrohung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell