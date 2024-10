POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Handbremse nicht angezogen - Gartenzaun beschädigt

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Herlikofen: Gartenzaun beschädigt

Am Donnerstag gegen 9:50 Uhr wurde festgestellt, dass die Tür des Gartenzauns am Kindergarten in der Burgstraße beschädigt wurde. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Waldstetten: Handbremse nicht angezogen

Ein 62-Jähriger vergaß am Donnerstag um 9:25 Uhr die Handbremse seines Lkws anzuziehen, als er das Fahrzeug verließ. Infolgedessen rollte der Lastwagen gegen einen im Almenweg geparkten Audi einer 58-Jährigen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Lindach: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Straße Im Bänglesäcker ein Zigarettenautomat, samt Betonhalterung, gewaltsam aus dem Boden gerissen. Anschließend wurde der Automat aufgehebelt und daraus sämtliche Tabakwaren sowie Bargeld entwendet. Am Zigarettenautomaten entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Wert des Diebesgutes konnte bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinzell hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07175 921968-0 um Hinweise zum noch unbekannten Dieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell