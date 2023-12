Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Oste-Hochwasser

Brauel / Weertzen

Brauel

Am Samstag, den 23.12.2023 wurden um 13 Uhr die Feuerwehren aus Brauel und Badenstedt alarmiert um beim Baugeschäft Wülpern in Brauel eine Sandsack-Füllstation auszubauen und zu betreiben. Dort wurden 20.000 Sandsäcke in Standardgröße und einige Hundert weitere in Übergröße durch die Einsatzkräfte befüllt. Außerdem wurden 5 Paletten mit befüllten Sandsäcken von der Füllstation aus Weertzen an die Einsatzstelle nach Brauel transportiert. Um circa 14:15 Uhr wurden dann die Feuerwehren aus Meinstedt und Zeven hinzu alarmiert, um in der Straße "Am Brink" in Brauel den dortigen Deich mit Folie und Sandsäcken zu verstärken. Um dort effektive Maßnahmen durchführen zu können, wurde das Buschwerk am Deich mit Hilfe von Motorsägen und Wathosen zurückgeschnitten, damit die Folie ausgelegt werden konnte und die Sandsäcke positioniert werden konnten. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden die Feuerwehren Sassenholz, Nartum, Wehldorf, Oldendorf und Wistedt nach Brauel gerufen um die sich bereits im Einsatz befindlichen Einsatzkräfte zu verstärken oder auszulösen. Es waren zeitweise 140 Kräfte vor Ort um die Füllstation zu betreiben, die Säcke zu befördern und um den Deich zu verstärken. Die Einsatzkräfte wurden durch eine Lieferung von Lidl mit Obst und Snacks und durch das Gasthaus "Zur Linde" aus Brauel, welche ein Buffet für die Einsatzkräfte aufgebaut haben, versorgt. Es wurden bis heute 18:15 Uhr über 30 Paletten mit Sandsäcken am Deich verbaut und ein weiteres dutzend Paletten steht fertig befüllt in Brauel bereit. Alle Einsatzkräfte haben die Einsatzstelle um 18:15 Uhr verlassen, aber dennoch wird diese regelmäßig kontrolliert.

Weertzen

In Weertzen wurden bereits vor zwei Tagen zwei Gebäude mit Sandsäcken vor dem steigenden Wasser geschützt. Da nun weitere Gebäude gefährdet sind wurde heute um 14:40 Uhr erneut in Weertzen beim Raiffeisenhandel eine Füllstation für Sandsäcke eingerichtet, die durch die Feuerwehren Weertzen und Frankenbostel betrieben wurde. Fünf der dort gepackten Paletten wurde zur Verstärkung an die Einsatzstelle in Brauel geliefert. 15 weitere fertig mit vollen Sandsäcken gepackte Paletten werden in Weertzen als Depot gelagert um eventuell bei den gefährdeten Häusern schnell zur Verfügung zu stehen. Während der Füllarbeiten wurden potenzielle Einsatzstellen in Weertzen durch die Führungskräfte begangen um zu evaluieren wie sich die Lage entwickeln könnte. Um 16.45 Uhr konnten die 30 Feuerwehrkräfte die arbeiten abschließen.

