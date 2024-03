POL-FR: Wohnungsbrand

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 21.03.2024, in dem Zeitraum zwischen 19.10 Uhr bis 19.30 Uhr, soll es auf der Fußgängerfurt in der Gretherstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin gekommen sein. Ein unbekannter Pkw-Fahrer soll die Schwarzwaldstraße in Richtung Süden befahren haben und an der Kreuzung nach rechts in die ...

