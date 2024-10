Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Radfahrer schlägt Passanten, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag 16:30 Uhr und Mittwoch 16:30 Uhr einen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Panoramastraße stehenden BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Radfahrer schlägt Passanten

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:10 Uhr war ein 63-jähriger Fußgänger auf der Einkornstraße unterwegs. Dort fuhr ein Radfahrer knapp an ihm vorbei. Der Radfahrer hielt an, stieg von seinem Fahrrad ab und schrie den 63-Jährigen an. Anschließen schlug er auf den Fußgänger ein. Als der 63-Jährige zu Boden ging, ließ der Radfahrer von ihm ab und entfernte sich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Radfahrer, welcher mit einem Fahrrad mit auffallend roten Felgen unterwegs war.

Wallhausen: Herunterfallender Ast trifft Pkw

Durch einen herunterfallenden Ast wurde am Donnerstagmorgen gegen 6:20 Uhr eine 48-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt. Sie fuhr auf der B290, als der Ast von einem Baum auf die Frontscheibe auf der Beifahrerseite einschlug. Hierdurch wurde das Fahrzeug stark beschädigt und es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die verletzte Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Radfahrerin leicht verletzt

Von einem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhandels wollte ein 65-jähriger VW-Fahrer nach rechts in die Haller Straße einbiegen. Dabei übersah dieser um 17:55 Uhr eine 34-jährige Fahrradfahrerin, welche in Richtung Maulach unterwegs war. Die Radfahrerin wurde leicht angefahren, wodurch sie auf die rechte Seite fiel und sich leicht verletzte. Daraufhin wurde sie in ein Klinikum verbracht.

Rot am See/Brettheim: Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Ein technischer Defekt einer Heizungsanlage war die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am Donnerstagnachmittag gegen 15:20 Uhr in der Birkenstraße. Auf Grund einer Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften aus um einen Brand zu verhindern. Eine genaue Ursache für den Defekt ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell