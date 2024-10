Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pferd auf Fahrbahn gesprungen - Reifen aufgestochen - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen/Rindelbach: Pferd auf Fahrbahn gesprungen

Am Donnerstag gegen 17:05 Uhr fuhr eine 42-jährige Fahrerin eines VW die Straße Im Jagsttal in Richtung Kellerhausstraße. Zur gleichen Zeit ritt eine 17-Jährige mit ihrem Pferd auf dem Gehweg. Als der PKW auf ihrer Höhe fuhr, sprang das Pferd plötzlich auf die Fahrbahn und beschädigte dieses. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Ellwangen: Reifen aufgestochen

An einem Mitsubishi, der in der Georg-Elser-Straße abgestellt war, wurde in der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagabend der hintere rechte Reifen aufgestochen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 9300 zu melden.

Aalen: Pkw beschädigt

An einem Mercedes, der in der Badgasse abgestellt war, wurde im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag, mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertür beschädigt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 5240.

Ellwangen: Unfall mit 20.000 Euro Schaden

Eine 43-Jährige fuhr mit ihrem BMW am Donnerstag gegen 15:40 Uhr auf der K3216. Aus Unachtsamkeit fuhr sie an der Kreuzung K3216/K3218, Abzweigung Hirlbach, auf den vor ihr fahrenden Pkw auf. Alle Beteiligten wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Aalen: Zeugen gesucht

Bereits gegen 23:20 Uhr am Donnerstagabend fiel einer Polizeistreife in der Gartenstraße ein weißer VW Golf auf, dessen Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im weiteren Verlauf fuhr das Fahrzeug von der Johann-Sebastian-Bach-Straße in die Richard-Wagener-Straße und von dort in Richtung Hochschule. Kurze Zeit darauf wurde von einer Zeugin ein Unfall in der Ludwigstraße gemeldet. Etwa gegen 23.40 Uhr fuhr dort ein PKW mit hoher Geschwindigkeit von der Richard-Wagner-Straße in die Ludwigstraße und prallte im Kurvenbereich gegen einen dort geparkten Opel. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 2.15 Uhr konnte der weiße Golf, an dem korrespondierende Unfallschäden festgestellt werden konnten, in der Ludwigstraße parkenderweise festgestellt werden. Das Polizeirevier Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des besagten Fahrzeugs gefährdet wurden bzw. Zeugen die Angaben zum Fahrer machen können, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell