POL-FR: Todtnau/ Geschwend: Diebstahl von Kupferkabel - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 10.06.2024, gegen 20 Uhr kam es in der Ludwig-Uhland-Straße in Teningen in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand in einer Wohnung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden insgesamt vier Bewohner und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist momentan Gegenstand der laufenden Ermittlungen. ...

