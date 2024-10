Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Fahrraddiebstähle

Aalen (ots)

Schorndorf: Auffahrunfall

Etwa 10.000 Euro Sachschaden verursachte eine ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstag gegen 16:45 Uhr. Der Senior befuhr mit seinem Auto die Welzheimer Straße. Als der vor ihm fahrende Mitsubishi eines 65-Jährigen aufgrund von stockendem Verkehr anhalten musste, fuhr der Mercedes-Fahrer aus Unachtsamkeit auf diesen auf.

Fellbach: Unfall auf B14

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:25 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B14 im Bereich der Ausfahrt Fellbach-Süd unmittelbar vor der Einmündung zur Rommelshauser Straße (L1198). Ein 31-jähriger Audi-Fahrer erkannte zu spät einen vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden BMW und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Diebe entwendeten am Donnerstag in der Zeit von 20:45 Uhr bis 22:30 Uhr ein weißes Mountainbike "Simplon Cure" im Wert von ca. 930 Euro. Das Fahrrad war in der Bühlstraße an einem Fahrradständer mittels Schloss gesichert. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 zu wenden.

Weissach im Tal: Fahrrad gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwoch 09:00 Uhr und Donnerstag 15:30 Uhr wurde ein silbernes Mountainbike der Marke "Trek" durch unbekannte Täter gestohlen. Das Fahrrad war in Cottenweiler, Place de Marly an einem Fahrradständer abgestellt und hatte einen Wert von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Rufnummer 07191 35260 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Donnerstag gegen 18:30 Uhr befuhr eine 57-jährige Seat-Fahrerin den Tannenweg und wollte einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz machen. Dabei setzte sie ihren PKW zurück und beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Anschließend entfernte sich die Seat-Fahrerin unerlaubt vom Unfallort. Da mehrere Zeugen den Unfall beobachtet hatten und sich bei der Polizei meldeten, konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie muss mit einer Anzeige rechnen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell