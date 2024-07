Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radmuttern an BMW gelöst

Brakel (ots)

Gelockerte Radmuttern an einem blauen BMW sind bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Dem 51-jährigen Fahrer waren am Donnerstag, 25. Juli, gegen 17 Uhr auf einer Fahrt von Brakel nach Borgentreich-Körbecke ungewöhnliche Geräusche an seinem Fahrzeug aufgefallen. Eine Überprüfung ergab, dass an dem linken Vorderrad alle fünf Radbolzen sehr locker waren. Der Wagen war tagsüber ab 7.45 Uhr in Brakel auf dem Parkplatz Feuerteich abgestellt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen oder von weiteren Betroffenen unter Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell