POL-KN: (Mühlingen, K6176, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6176 - Auto überschlägt sich (17.06.2024)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6176 zwischen Mindersdorf und Schwackenreute hat sich am Montagabend ein Auto überschlagen. Eine 37-jährige Opelfahrerin war gegen kurz vor Mitternacht auf der K6176 von Mindersdorf in Richtung Schwackenreute unterwegs, als plötzlich zwei Rehe auf die Straße rannten. Die Frau wich den Tieren aus und kam mit ihrem Wagen dabei von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Opel. Ein Ersthelfer befreite die 37-Jährige, die glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt, aus dem demolierten Auto. An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

