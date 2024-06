Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes - insgesamt rund 10.000 Euro Schaden (17.06.2024)

Singen (ots)

Am Montagnachmittag hat sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Marie-Curie-Straße ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 10.000 Euro Schaden entstanden sind. Ein 86-jähriger Skodafahrer suchte auf dem Parkplatz nach einer freien Parklücke und übersah dabei einen bereits wartenden Renault eines 53-Jährigen. Der Skoda prallte frontal in den Renault, so dass an beiden Autos Blechschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro entstand.

