Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Lkw und Auto stoßen zusammen

Beverungen (ots)

Am Freitag, 26. Juli, kam es in Beverungen um 8.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße in Beverungen und beabsichtigte in die Straße Zum Spring einzubiegen. Dahinter fuhr ein schwarzer Peugeot 206. Der 18-jährige Fahrer bemerkte nicht, dass der LKW zum Abbiegen ausholen wollte und überholte ihn rechtsseitig. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Der Peugeot war anschließend stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und gab an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem führte er einen Schlagring mit sich. Ihn erwarten daher zusätzliche Strafanzeigen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell