POL-HX: Zustellfahrzeug erfasst Fußgänger

Warburg (ots) - In den Warburger Ortsteilen Scherfede und Rimbeck sind im Laufe des Wochenendes, 19. bis 22. Juli, Verkehrsschilder abmontiert worden. Ein Stopp-Schild wurde in Rimbeck in einem Brunnen in der Elisabethstraße wiedergefunden. Es war zuvor an der Kreuzung Diemelweg/B7 angebracht gewesen. In diesem Fall ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. ...

