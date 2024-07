Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schild abmontiert und in Brunnen geworfen

Warburg (ots)

In den Warburger Ortsteilen Scherfede und Rimbeck sind im Laufe des Wochenendes, 19. bis 22. Juli, Verkehrsschilder abmontiert worden.

Ein Stopp-Schild wurde in Rimbeck in einem Brunnen in der Elisabethstraße wiedergefunden. Es war zuvor an der Kreuzung Diemelweg/B7 angebracht gewesen. In diesem Fall ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Unbekannte Täter hatten das Stoppschild aus der Verankerung gezogen. Das Schild wurde inzwischen durch den Bauhof Warburg wieder aufgestellt.

In Scherfede wurde an der Steinbreite ein Zone-30-Schild entwendet. Das daneben befindliche Straßennamensschild "Steinbreite" war mit lilafarbigem Graffiti beschmiert. Die Steinbreite weiter aufwärts, hinter der Unterführung unterhalb der B252, war außerdem eine Ortstafel entwendet worden.

An jenem Wochenende wurde in der Gemeindehalle in Rimbeck das Schützenfest gefeiert. Womöglich stehen die Taten damit in Zusammenhang. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei unter 05271/962-0. /nig

