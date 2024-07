Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall durch Wendemanöver

Beverungen (ots)

Am 20.07.2024, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Borgentreicher mit seinem Pkw die L 837, von Titelsen kommend in Fahrtrichtung Drenker Kreuz. Vor ihm fuhr eine 65-jährige aus Beverungen stammende Frau mit ihren Pkw in gleicher Fahrtrichtung. Die 65-Jährige beabsichtige dann in Höhe einer Zufahrt zu wenden und verlangsamte zu diesem Zwecke ihre Fahrt. Der hinter ihr fahrenden PKW-Fahrer bemerkte dieses jedoch zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Pkw-Fahrer leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell