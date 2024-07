Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Verletzte bei Unfall

Brakel (ots)

Der Personen wurden bei einem Unfall in der Nähe von Brakel verletzt, eine davon schwer.

Am Donnerstag, 18. Juli, befuhr um 16.55 Uhr ein VW Taigo von der B252 kommend den Abfahrtsarm zur L863 und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Brakel abbiegen.

Beim Abbiegen achtet der 76-jährige VW-Fahrer nicht auf einen dunkelroten Renault, der die L863 von Brakel in Richtung Bad Driburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der VW-Fahrer und dessen Beifahrerin wurden leichtverletzt und kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der 53-jährige Renault-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. /nig

