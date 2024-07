POL-HX: Kreuzung nach Auffahrunfall eine Stunde gesperrt

Beverungen (ots) - Zwei Unfallfluchten in Beverungen beschäftigen die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei in Höxter. Zeugenhinweise könnten zur Aufklärung beitragen. Am Donnerstag, 11. Juli, wurde ein Auto beschädigt, das an der Industriestraße in Beverungen stand. Der Fahrer hatte es dort um 6.30 Uhr abgestellt. Als er gegen 15.30 Uhr zurück zu seinem PKW kam, bemerkte er den Schaden am Heck. Die Höhe ...

mehr