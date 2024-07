Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Unfallfluchten in Beverungen

Beverungen (ots)

Zwei Unfallfluchten in Beverungen beschäftigen die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei in Höxter. Zeugenhinweise könnten zur Aufklärung beitragen.

Am Donnerstag, 11. Juli, wurde ein Auto beschädigt, das an der Industriestraße in Beverungen stand. Der Fahrer hatte es dort um 6.30 Uhr abgestellt. Als er gegen 15.30 Uhr zurück zu seinem PKW kam, bemerkte er den Schaden am Heck. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen bei 1.600 Euro.

Bereits am Montag, 24. Juni, hatte eine Fahrerin ihren roten VW Golf um 7 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bahnhofsstraße abgestellt. Als sie abends gegen 19 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass der VW Golf an der Heckstoßstange erheblich beschädigt worden war. Der Schaden liegt bei rund 1.500 Euro.

Hinweise in beiden Fällen bitte an Telefon 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell